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Суд в Краснодаре изберет меру пресечения экс-главе "Открытой России" Пивоварову

Бывший координатор организации Татьяна Усманова сообщила, что Андрею Пивоварову должны избрать меру пресечения в течение 48 часов с момента задержания

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Краснодарский суд должен в ближайшее время избрать меру пресечения бывшему директору признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Андрею Пивоварову, сообщила бывший координатор организации Татьяна Усманова.

"С момента задержания Пивоварова в течение 48 часов суд в Краснодаре должен избрать ему меру пресечения. Сам Пивоваров еще не доставлен в Краснодар", - сказала она.

Ранее Усманова сообщила о задержании Пивоварова в Петербурге перед вылетом из Пулково.

Источник в правоохранительных органах также сообщал ТАСС, что он задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 284.1. УК РФ ("Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации"). На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.

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