Крымский фермер осужден на 10 лет колонии за похищение подростка и использование его труда

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Суд приговорил главу фермерского хозяйства из Нижнегорского района Крыма к 10 годам колонии за похищение 15-летнего подростка и использование его труда. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 10 годам лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на год и восемь месяцев", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 22 мая 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, проезжая мимо полей своего фермерского хозяйства близ села Емельяновка Нижнегорского района, заметил 15-летнего подростка с металлоискателем. Фермер заставил мальчика сесть в автомобиль, забрал у него мобильный телефон и отвез по месту жительства его тети, у которой он гостил на каникулах. Мужчина потребовал за его свободу выкуп в 120 тыс. рублей. После этого он отвез ребенка на территорию сельхозбазы, где незаконно удерживал его и заставлял работать.

Фермера задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОМОН "Беркут" межрегионального управления Росгвардии. По решению суда глава хозяйства был заключен под стражу.

В пресс-службе уточнили, что фермер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "д", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений"), п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), п. "б", "г" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ ("Использование рабского труда несовершеннолетнего"). Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.