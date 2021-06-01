В Подмосковье полицейского и его сообщниц подозревают в убийствах пенсионеров ради квартир

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте сотрудника полиции Владимира Творожникова и двух его сообщниц, подозреваемых как минимум в пяти эпизодах убийств пенсионеров в Электростали ради завладения их недвижимостью.

"Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении трех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о задержании участкового уполномоченного полиции Электростали Владимира Творожникова по делу об убийстве пенсионера с целью завладения его квартирой. Вместе с ним были задержаны еще три человека, однако причастность одного из подозреваемых не была установлена, и он стал свидетелем по делу. По данным ТАСС, вместе с Творожниковым СК просит арестовать двух женщин.

По данным следствия, фигуранты с 2016 года подыскивали одиноких пенсионеров, проживающих на территории Электростали и владеющих недвижимостью. Под различными предлогами подозреваемые встречались с ними, напаивали, переоформляли права собственности на квартиры и после этого вывозили в лесной массив и оставляли там. Сейчас следственным органам известно о пяти таких эпизодах. Убийство одного из пенсионеров удалось предотвратить. Следователи продолжают проверять подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следователями и криминалистами проведены осмотры, порядка 15 допросов подозреваемых и свидетелей, обыски, проверки показаний на месте и очные ставки. В ходе обысков изъято большое количество документов - договоры дарения и купли-продажи недвижимости, которые сейчас осматриваются и изучаются следователями.

Творожников служит в органах внутренних дел с июля 2004 года, в должности участкового в Электростали - с марта 2016 года. Полиция проводит в его отношении служебную проверку.