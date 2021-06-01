Лидера запрещенного в РФ меджлиса крымских татар заочно осудили на шесть лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Верховный суд Крыма заочно приговорил к шести годам годам колонии общего режима и штрафу председателя запрещенного в России экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, организовавшего беспорядки в 2014 году.

"Суд приговорил Чубарова Рефата Абдурахмановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 УК РФ, с назначением наказания в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ - к штрафу в размере 200 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на год, по ч. 1 ст. 280.1 - к 200 часам обязательных работ с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на год", - сказал судья, оглашая приговор.

Чубаров находится в международном розыске.

Защита намерена обжаловать приговор. Адвокат Александр Осокин уточнил, что "заявление подается в Сочи в третий апелляционный суд через Верховный суд".

Установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Автономной Республики Крым для срыва заседания, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, и лично руководить участвующими в них сторонниками объединения. В результате массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета Автономной Республики Крым, не менее 80 крымчан пострадали, двое из которых погибли.

В сентябре 2017 года Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза за организацию массовых беспорядков к 8 годам колонии общего режима. Ряд членов объединения осуждены за участие в массовых беспорядках.

Также, по данным СК, весной 2015 года Чубаров в эфире одного из украинских телеканалов высказывал "призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов Российской Федерации", а осенью 2015 года на территории Херсонской области Украины снова призывал к нарушению территориальной целостности РФ.