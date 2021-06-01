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По факту гибели 12-летней девочки в Смоленской области возбудили дело

Расследование ведется по статье "Причинение смерти по неосторожности"

ТАСС, 1 июня. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 12-летней девочки в реке Каспля в Смоленской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"31 мая в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об утоплении в реке Каспля 12-летнего ребенка. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, девочка и три ее несовершеннолетние подруги планировали искупаться в реке и ушли, не сказав об этом взрослым. Во время купания школьница утонула. Спасатели извлекли ее тело из воды вечером 31 мая около 22:00.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка. Следователем СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будут выяснены условия воспитания и проживания девочки.

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РоссияСмоленская область
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