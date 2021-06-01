Ан-24 вернулся в аэропорт вылета в Красноярском крае из-за срабатывания датчика

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Самолет Ан-24 авиакомпании "Красавиа", выполнявший рейс из Игарки в Диксон [Красноярский край], вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика. Посадка прошла в штатном режиме, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"При взлете датчик показал нестабильность оборотов правого двигателя. После этого командир принял решение садиться. Рейс был пассажирский - 33 пассажира на борту. Посадка прошла в штатном режиме, без привлечения аварийных служб", - сказал собеседник агентства.

Технические специалисты проверяют состояние Ан-24.

Как сообщили в авиакомпании, пассажирами рейса были вахтовые рабочие. Их разместили в гостинице, резервный борт прилетит за ними в среду.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры на борту, также на борту находилось пять членов экипажа. Ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

