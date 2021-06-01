Полиция Кипра сообщила о пропаже отдыхавшей на острове россиянки

НИКОСИЯ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Республики Кипр разыскивают 56-летнюю россиянку Екатерину Романову, находившуюся на отдыхе в Ларнаке и пропавшую без вести с 26 мая. Об этом сообщила во вторник на своем официальном сайте кипрская полиция.

"Полиция пытается получить информацию, которая поможет помочь найти 56-летнюю Екатерину Романову из России, которая считается пропавшей без вести с 29 мая 2021 года, когда она должна была покинуть Кипр", - сказано в этом сообщении.

Полиция разместила фотографию пропавшей. "Всем, кому известно что-либо, что может помочь ее найти, просьба обратиться в управление полиции Ларнаки по телефону (+357) 24-804060, в ближайший полицейский участок или позвонить на линию Citizen Line по номеру 1460", - говорится в сообщении.