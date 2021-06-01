МВД пресекло деятельность преступной группы лжеброкеров, похитивших более 1 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полицейские совместно с ФСБ разоблачители мошенников, которые под видом оказания брокерских услуг нанесли ущерб на сумму более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, начиная с 2014 года на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Тюменской, Мурманской областей и Республики Башкортостан злоумышленниками были созданы филиалы зарегистрированной в Республике Кипр организации. Хищение денежных средств осуществлялось путем заключения клиентских соглашений на оказание услуг прямого доступа к международным фондовым рынкам от имени кипрской организации, где поверенным выступала одна из инвестиционных компаний. "В действительности инвестиционной деятельностью они не занимались, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов, похищались, а затем легализовались через девелоперские проекты. Ущерб от противоправной деятельности превышает миллиард рублей. В настоящее время установлены факты мошенничества в регионах присутствия филиалов данной компании, а именно: в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Республике Башкортостан", - сказала Волк.

Она отметила, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В ходе обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Двое активных участников противоправной деятельности заключены под стражу. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается", - заключила она.