Защита пожарного Генина просит суд оправдать его по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 1 июня. /ТАСС/. Адвокат пожарного Сергея Генина, который обвиняется в халатности по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, просит суд оправдать своего подзащитного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. По мнению защиты, действия Генина как главы звена газодымозащитной службы (ГЗДС) были направлены на поиск и спасение людей, передает корреспондент ТАСС из зала Заводского районного суда.

"В обвинении заложено, что у Генина была реальная возможность спасения 37 человек, находящихся в кинозале №2. <...> Хочу обратить внимание суда, что само следствие не расписывает в обвинении, каким образом должен был действовать Генин в составе своего звена ГДЗС, чтобы осуществить реальную, по мнению следствия, возможность. <...> Прошу суд Генина Сергея Владимировича оправдать", - сказала в прениях адвокат Светлана Тарасюк.

Она подчеркнула, что Генина обвиняют в том, что он не организовал спасение 37 погибших человек из кинозала на четвертом этаже ТРЦ, однако у него были объективные причины, по которым он не мог этого сделать, в том числе сильное задымление, полное отсутствие видимости, быстрое распространение дыма и огня. Тарасюк также отметила, что Генин неоднократно заходил на четвертый этаж, что свидетельствует о том, что действия подзащитного, а также его звена ГДЗС были направлены на поиск и спасение людей. Сам Генин с позицией адвоката согласился, попросил суд его оправдать. Вину в суде он не признал.

Гособвинение ранее попросило назначить Генину наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии гособвинения, Генин, прибыв на пожар, последовал вместе со своим звеном за охранником ТЦ к очагу пожара, а не в кинозалы, где находились люди, и потерял необходимое для спасения время.

Кроме Сергея Генина на скамье подсудимых также и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин, ему вменяется вина в совершении аналогичного преступления, как считает обвинение, он неверно оценил ранг пожара, направив на место меньше людей, чем требовалось. Для Бурсина гособвинитель потребовал лишения свободы сроком на шесть лет. Свою вину Генин и Бурсин не признали, в конце 2019 года они были освобождены из СИЗО, так как они обвиняются в совершении нетяжких преступлений, а предельный срок их содержания под стражей истек.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых руководство ТРЦ и компания, устанавливавшая в "Зимней вишне" пожарную сигнализацию, а также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.