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Со счета экс-депутата Шашурина пропали $180 млн

Полиция проводит проверку

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бывший депутат Сергей Шашурин обратился в столичную полицию после исчезновения с его банковского счета $180 млн. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило заявление о том, что бывший депутат Сергей Шашурин обратился в банк, где на его имя открыт счет, однако, в банке ему сообщили, что такого счета и денег в размере $180 млн нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, московская полиция проводит по данному факту проверку.

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