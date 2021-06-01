Приговор осужденному условно за растрату денег "Роснефти" Ишаеву вступил в силу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд прекратил апелляционное производство по жалобе защиты бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, признанного виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор вступил в силу.

"Московский городской суд прекратил апелляционное производство по уголовному делу в отношении Ишаева В. И. и Кондратова Г. А. в связи с тем, что адвокаты осужденного Ишаева отозвали апелляционные жалобы на обвинительный приговор Замоскворецкого суда от 17 февраля 2021 года. Решение нижестоящего суда вступило в законную силу", - сказала собеседница агентства.

В жалобе адвокаты экс-губернатора просили его оправдать. Защита другого фигуранта дела - экс-директора представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадия Кондратова - заявляла ранее агентству, что не станет обжаловать судебный акт.

Замоскворецкий суд Москвы 17 февраля приговорил экс-губернатора и бывшего вице-президента компании "Роснефть" к 5 годам колонии условно со штрафом 800 тыс. рублей, признав его виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Другой фигурант дела Кондратов осужден на 3 года колонии условно со штрафом 400 тыс. рублей. После приговора Ишаев заявил ТАСС, что вину не признает, чист перед законом, а дело в отношении него является заказным.

Данные следствия

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение вице-президента "Роснефти", организовал растрату денежных средств ПАО "НК "Роснефть" на сумму более 7,5 млн рублей. Для этого он обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО "Бейс" по аренде помещения свыше 280 кв. метров. Это помещение использовалось для нужд представительства Роснефти в Хабаровском крае, директором которого являлся Кондратов. Он перечислил деньги нефтяной компании на расчетные счета ООО "Бейс". На денежные средства Ишаева и Кондратова, находившихся на счетах и изъятых при обыске, судом наложен арест, отметили в СК.

Как сообщал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании. Ранее дочь Ишаева выплатила "Роснефти" 7,5 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края, в 2009 году был назначен полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах занимал должность министра по развитию Дальнего Востока.