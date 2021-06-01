В Москве задержали подозреваемого в убийстве 18-летней давности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 18-летней давности задержан в Москве, все это время он жил по поддельным документам. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 23 ноября 2003 года мужчина вблизи ресторана по Головинскому шоссе во время конфликта ударил ножом человека, от ранений он умер в машине скорой помощи. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Его удалось найти только сейчас. "Мужчина был проверен по современным криминалистическим учетам, благодаря чему установили его местонахождение и задержали. Подозреваемый 1977 года рождения использовал поддельные документы, что позволяло ему длительное время скрываться от органов предварительного следствия", - сказала Иванова.

Она добавила, что мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.