Мосгорсуд освободил от наказания экс-управляющего авиакомпании "Трансаэро"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд освободил от наказания бывшего арбитражного управляющего авиакомпании "Трансаэро" Михаила Котова, осужденного ранее на 5,5 года колонии за злоупотребление полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил изменить приговор Савеловского суда, переквалифицировав с ч. 2 ст. 201 УК РФ на ч. 1 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. От отбывания наказания освободить в связи с истечением срока давности. Меру пресечения в виде заключения под стражей отменить, освободить в зале суда", - сказала представитель суда.

17 августа 2020 года Савеловский суд Москвы приговорил Котова к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, признав виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Как сообщала газета "Коммерсантъ", по версии следствия и суда, с 2016 года по сентябрь 2017 года Котов, не возражал против заключения руководством "Трансаэро" договоров аренды нескольких складов по завышенной цене для сохранности многочисленного имущества, продажи на электронных торгах по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, а также авиадвигателей.