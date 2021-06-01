В Москву этапировали еще трех офицеров Росгвардии по делу о злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Следователи этапировали для проведения следственных действий в Москву из Якутии и Чукотки еще трех офицеров Росгвардии в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденного в отношении начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурантам уже официально предъявлено обвинение.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Черный Андрей Александрович - начальник Анадырского ОВО, филиала ФГКУ "ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу", Будурович Иван Иванович - начальник отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)", Харитонов Роман Алексеевич - начальник ОВО по Булунскому району ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)". Они этапированы в Москву для проведения с ними следственных действий, всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия")", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, офицеры Росгвардии арестованы до 30 июля.

На прошлой неделе Басманный суд до 25 июля отправил в СИЗО Воробьева, который обвиняется в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Аналогичное решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу принято было также в отношении его заместителя Александра Швецова.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, а также осуществляется взаимодействие со следственными органами. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.