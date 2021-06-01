Источник: экс-директора "Открытой России" Пивоварова доставили в Краснодар

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бывший директор признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров во вторник днем доставлен в Краснодар. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Пивоварова, подозреваемого по делу об участии в нежелательной организации, этапировали в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Пивоварова доставили рейсовым самолетом из Санкт-Петербурга.

Следствие планирует в среду обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации. В СК сообщили, что он был задержан при попытке скрыться за пределами России.

Пивоваров был задержан в понедельник в Петербурге при вылете в Варшаву.

На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.