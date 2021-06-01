Жителей дома в Мурманске эвакуировали из-за угрозы взрыва

МУРМАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Жителей дома номер 19 на улице Зои Космодемьянской в Мурманске эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Из дома на улице Зои Космодемьянской эвакуировали 20 человек, в том числе четыре ребенка", - сообщил собеседник агентства.

По сообщениям другого информированного источника в силовых структурах региона, экстренные службы вызвал житель Мурманска, который пришел в гости к другу и обнаружил на двери в квартиру привязанную ручную гранату. Экстренные службы на месте вызова ничего не обнаружили. Связь с заявителем наладить не удалось, его телефон выключен.

Взрывное устройство обнаружить пока не удалось. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.