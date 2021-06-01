Супруга Шестуна сообщила о возбуждении дела в отношении нее и ее отца

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила уголовное дело в отношении супруги осужденного за коррупцию бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлии Шестун. Как сообщила ТАСС сама Шестун, дело также возбуждено в отношении ее отца.

"В отношении меня, а также в отношении тестя моего супруга Николая Алексеева Федеральная служба судебных приставов России возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ ("Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации"). Речь об автомобилях, титульными владельцами которых являлись я и мой отец, но были изъяты летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Шестуна", - рассказала она.

Шестун считает "это уголовное преследование незаконным". "Я и мой отец не являемся даже субъектами данной статьи. Машины были арестованы по решению СК России еще в 2018 году, ключи и документы у нас изъяли и автомобили, о которых идет речь, нам вверены не были. Что хотят приставы от меня - многодетной матери - и моего 71-летнего отца мне не совсем понятно, дело возбуждено на пустом месте и мною уже подана жалоба о незаконности действий ФССП России", - сказала она.

Подольский городской суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, через доверенных лиц он создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.