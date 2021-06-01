В Севастополе неизвестные разрисовали памятник солдату и матросу

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту повреждения памятника солдату и матросу в центре Севастополя, неизвестные разрисовали постамент. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания. Своими действиями неустановленное лицо умышленно нарушило общественный порядок и причинило вред имуществу города Севастополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицией уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия, санкция статьи - до трех лет лишения свободы). Ход и результаты предварительного расследования находятся на контроле прокуратуры города Севастополя.

Скульптура, ставшая одним из символов Севастополя, установлена на мысе Хрустальный как дань памяти солдатам и матросам, сражавшимся за город в годы Великой Отечественной войны.