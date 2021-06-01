Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Политик Дмитрий Гудков задержан как подозреваемый по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

"Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - сказал собеседник агентства. Другой источник сообщил ТАСС, что допрос Гудкова сейчас продолжается. Он добавил, что вину Гудков не признает. По ч. 2 ст. 165 УК РФ Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы.

ТАСС не располагает комментариями адвоката политика.

Ранее у Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Обыски также проводились у руководителя его штаба Виталия Венидиктова и председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Обоих допросили в полиции как свидетелей.

Как сообщал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин, уголовное дело расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве по ч. 2 ст. 165 УК РФ. По его словам, потерпевшая сторона - департамент городского имущества, который является собственником помещения.