Военнослужащий получил тюремный срок за попытку организовать убийство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Военный, проходящий службу в Кабардино-Балкарской Республике, осужден на 8,5 года колонии за попытку организовать убийство за вознаграждение в 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ.

"Доказательства <...> признаны коллегией присяжных заседателей и судом достаточными для вынесения обвинительного приговора сержанту Хамиту Геляхову, проходящему военную службу в войсковой части 3723. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму) <...> Решением Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В марте 2020 года подсудимый нашел человека, согласившегося за 100 тыс. рублей совершить убийство, однако эти действия были пресечены правоохранителями. "Следствием установлено, что с 5 по 14 марта 2020 года Геляхов приискал гражданина, согласившегося за денежное вознаграждение убить человека, передал ему в качестве оплаты 100 тыс. рублей, предоставил фотографию лица, которого требовалось лишить жизни, а также сообщил сведения о его месте жительства и принадлежащем ему транспортном средстве", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что изъятые правоохранителями 100 тыс. рублей, служившие вознаграждением, были конфискованы в пользу государства.