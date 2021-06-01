Тетю Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Тетя политика Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова задержана вместе с ним по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ермиловой Анастасия Саморукова.

"Гудков и его тетя задержаны в качестве подозреваемых. Но по этой статье (ч. 2 ст. 165 УК РФ о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием - прим. ТАСС) им не может быть избран арест как мера пресечения", - сказала она.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Вину он не признает, допрос все еще продолжается.

Уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ) было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. По словам адвоката, в постановлении о возбуждении дела говорится, что 8 октября 2015 года неустановленные лица из числа руководителей и фактических владельцев ООО "Сектор-2А", который возглавляла Ермилова, "из корыстной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба департаменту городского имущества Москвы, заключили от имени ООО "Сектор-2А" дополнительное соглашение к договору, на основании которого следует, что ООО принимает в аренду нежилое помещение для использования под офис сроком до 30 июня 2025 года".

Как утверждает следствие, ООО "не намеревалось в действительности исполнять взятые на себя обязательства по оплате арендной платы", а использовало помещение по своему усмотрению и заключило договор аренды с аффилированной организацией, получая доход от данной деятельности. ООО "Сектор-2А" не выплатило в общей сложности свыше 1 млн рублей долга по договору аренды.

Ранее у Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Обыски также проводились у руководителя его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Обоих допросили в полиции как свидетелей. Гудкову может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.