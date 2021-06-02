В Хабаровске глава строительной компании предстанет перед судом за хищение 150 млн рублей

ТАСС, 2 июня. Директор одной из строительных компаний в Хабаровском крае обвиняется в растрате средств по госконтракту о реконструкции аэропорта Экимчан в Амурской области. Ущерб оценивается в 150 млн рублей, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"В прокуратуре Хабаровского края утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и пункта "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств")", - говорится в сообщении.

Строительная организация, которую возглавлял обвиняемый, заключила государственный контракт на реконструкцию аэропорта Экимчан в Амурской области. Установлено, что фигурант дела предоставил в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю документы с ложной информацией о целях расходования выделенных денежных средств.

"Таким образом, денежные средства были похищены, государству причинен ущерб на общую сумму 150 млн рублей", - уточняется в сообщении. Кроме того, глава фирмы совершил различные финансовые сделки для придания законности своим действиям.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Хабаровска. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.