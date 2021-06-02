В Якутии уменьшилась интенсивность лесных пожаров у села Тюбяй

ТАСС, 2 июня. Интенсивность природных пожаров у села Тюбяй в Сунтарском районе Якутии спала, сообщили ТАСС в среду в Минэкологии региона.

Во вторник рядом с населенным пунктом возник природный пожар, площадь которого к вечеру увеличилась вдвое и достигла 141 га. В ночь на среду там возник еще один пожар.

"Интенсивность этих лесных пожаров спала. Площадь первого пожара составляет 125 га, второго - 4,5 га. Работы по тушению продолжаются", - сообщили в министерстве.

По словам руководителя департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимира Иванова, за прошедшие сутки проведена работа по прокладке противопожарного разрыва. "Проводится встречный пал, дотушивание очагов, расчистка просеки и обновление минерализованной полосы", - приводит пресс-служба министерства его слова.

В Сунтарский район направлены аэромобильная группировка МЧС России, 28 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Якутского и Хангаласского авиаотделений.