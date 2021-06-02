Пять детей пострадали в результате взрыва газового баллона в Вологодской области

ВОЛОГДА, 2 июня. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в дачном доме в Сокольском районе Вологодской области. Пострадали пять детей в возрасте 13-14 лет, они госпитализированы, сообщили в среду ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Газовый баллон взорвался в одном из домов в дачном кооперативе в Сокольском районе. Пострадали пять детей 13-14 лет, всех госпитализировали в детскую больницу Вологды, двое или трое - в реанимации", - сказали в дирекции.

Вслед за взрывом газового баллона произошел пожар. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Вологодской области, в 21:51 мск во вторник поступил сигнал диспетчеру по охране города Сокол о пожаре в Сокольском районе, в дачном товариществе "Урожайный", около деревни Бильнево. Строение одноэтажное, дощатое, заброшено, несколько лет не эксплуатировалось. О пожаре сообщил работник порта, который заметил на противоположной стороне реки огонь. По прибытии на место пожара установлено, что строение охвачено огнем по всей площади, выгорело полностью на площади 28 кв. м.

"Позднее в скорую помощь обратилась женщина, она рассказала, что к ней обратились пятеро подростков. Она вызвала им бригаду скорой помощи, подростки госпитализированы в Вологодскую ЦРБ с ожогами различной степени тяжести. Предварительно причиной пожара является неосторожное обращение с огнем", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.