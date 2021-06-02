Суд может избрать меру пресечения Гудкову 2 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мера пресечения политику Дмитрию Гудкову, задержанному по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, и его тете Ирине Ермиловой может быть избрана в среду. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следственные действия с Гудковым и его родственницей проводились до ночи. Сегодня следователь ГСУ ГУ МВД по Москве может выйти в суд с ходатайством об избрании Гудкову и Ермиловой меры пресечения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что вину они не признают.

Уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ) было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 годах ООО "Сектор-2А", который возглавляла Ермилова.

Ранее у Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Обыски также проводились у руководителя его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Обоих допросили в полиции как свидетелей. Гудкову может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.