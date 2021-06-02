Самолет "Белавиа" вынужденно сел в Краснодаре из-за технических проблем

КРАСНОДАР, 2 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс из Египта в Белоруссию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем в топливной системе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Самолет "Белавиа", технические проблемы в топливной системе. Посадка в Краснодаре прошла штатно", - сообщили в пресс-службе.

Авиакомпания предоставит пассажирам резервный борт. "Белавиа планирует засылку резервного воздушного судна для выполнения рейса BRU2021 Минск-Краснодар для вывоза пассажиров рейса Минск", - сказали в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что на борту самолета было 180 пассажиров.