После инцидента с газовым баллоном под Вологдой возбудили уголовное дело

ВОЛОГДА, 2 июня. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело по факту травмирования группы из пяти подростков в результате взрыва газового баллона в заброшенном дачном доме в Сокольском районе. Двое из пяти подростков находятся в реанимации, говорится в сообщении регионального следственного управления СК.

"Cокольским межрайонным следственным отделом СК РФ по Вологодской области по факту причинения травм пяти несовершеннолетним лицам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, около 20:00 1 июня на территории заброшенного дачного кооператива возле деревни Бильнево в Сокольском районе пятеро несовершеннолетних (в возрасте от 13 до 17 лет) получили термические ожоги. Самостоятельно добравшись до расположенного рядом города Сокола, пострадавшие сообщили о взрыве бытового газа местной жительнице, которая вызвала скорую помощь. Как ранее сообщил ТАСС руководитель администрации Сокольского района Сергей Рябинин, все пять подростков находятся в больнице с ожогами, их состояние удовлетворительное.

Горевший дачный дом полностью уничтожен огнем. Ночью после тушения пожара на пепелище следователи обнаружили и изъяли поврежденный 50-литровый газовый баллон. "По предварительной информации, подростки проживают в городе Соколе, склонны к асоциальным проступкам, 17-летний ранее привлекался к уголовной ответственности, состоял на учете в ОВД", - добавили в следственном управлении.

На место происшествия направлены следователи-криминалисты областного аппарата для дополнительного осмотра. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются пострадавшие и очевидцы.