Власти рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона под Вологдой

ВОЛОГДА, 2 июня. /ТАСС/. Пять подростков 13-14 лет, пострадавших в результате взрыва газового баллона в заброшенном дачном доме в Сокольском районе Вологодской области, находятся в детской областной больнице с ожогами. Их состояние удовлетворительное, сообщил в среду ТАСС руководитель администрации Сокольского района Сергей Рябинин.

"Все пятеро были госпитализированы в детскую областную больницу с ожогами различной степени тяжести. С утра нас проинформировали, что состояние их удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

По его данным, 1 июня в 20:50 мск поступило сообщение от единой дежурно-диспетчерской службы района, что в садоводческом товариществе "Урожайный" в заброшенном дачном доме произошел взрыв бытового газа.

"Баллон [газовый] 50-литровый взорвался. Причина взрыва ориентировочно - детская шалость. В результате пострадали пятеро подростков 13-14 лет города Сокола, учащиеся местной школы. Все подростки находятся на учете комиссии по делам несовершеннолетних. После взрыва последовал пожар, дом сгорел полностью. Предварительно, баллон находился в доме", - сообщил Рябинин.

По информации ГУ МЧС по Вологодской области, подростки сами дошли до дома местной жительницы, которая вызвала скорую помощь. Пожар в дачном товариществе заметил работник порта с противоположной стороны реки, он обратился в пожарную службу. По факту ЧП сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в УМВД по региону.