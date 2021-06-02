Сгоревший у берегов Шри-Ланки контейнеровоз с химикатами начал тонуть

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Корабли береговой охраны Шри-Ланки в среду приступили к транспортировке от побережья страны в открытое море корпуса сгоревшего сингапурского сухогруза X-Press Pearl, на борту которого находились 1 486 контейнеров, в том числе емкости с 25 тоннами азотной кислоты, пластмассой и химикатами.

Как сообщает газета Daily Mirror, транспортировка началась по указанию президента страны в связи с угрозой затопления контейнеровоза в непосредственной близости от ланкийской береговой линии, что еще больше увеличит угрозу экологической катастрофы.

Судно загорелось 20 мая, когда находилось на якорной стоянке примерно в 23 км от берега. Борьба с огнем продолжалась около 10 суток. По предварительной версии, причиной пожара могла стать утечка химикатов. Весь экипаж в составе 25 человек был эвакуирован.

Ланкийское Управление по защите морской среды (МЕРА) готовится объявить зоной экологической катастрофы район, где горел контейнеровоз. С расколовшегося от взрыва горевшего судна в воду были сброшены контейнеры с химическими веществами и сгоревшей пластмассой, остатки которых могут привести к сильному загрязнению пляжей Негомба, расположенных в 40 км к северу от Коломбо. В настоящее время экологи уже зафиксировали массовую гибель морских организмов на месте пожара сухогруза. Для оценки ущерба, причиненного окружающей среде, потребуется по меньшей мере три месяца, заявили специалисты.

Власти запретили местным рыбакам выходить в море. Район в радиусе 80 км от места пожара объявлен зоной, запрещенной для рыболовства.

Контейнеровоз принадлежит компании X-Press Feeder, одному из крупнейших в мире морских перевозчиков грузов общего назначения. Ланкийские власти сейчас готовят судебный иск к владельцу судна в связи с ущербом, причиненным окружающей среде.