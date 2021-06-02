Следствие возбудило дело о халатности после крупного лесного пожара в Кировской области

ТАСС, 2 июня. Следствие возбудило уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации поселения в Кировской области, бездействие которых стало причиной крупного лесного пожара с ущербом около 6 млн рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Кировской области по факту халатности должностных лиц администрации Кичминского сельского поселения, обязанных проводить работы по предупреждению лесных пожаров, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 14 мая на поле в Кичминском сельском поселении Советского района между деревнями Жолобово и Большой Мыс произошло возгорание травы, пожар распространился на соседний лес. 15 и 16 мая в нескольких кварталах Суводского лесничества огонь повредил лесные насаждения на площади 17 га, ущерб составил не менее 6 млн рублей. По факту лесного пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба"), а прокуратура Советского района провела проверку, в ходе которой в деятельности администрации Кичминского сельского поселения были выявлены нарушения.

Отмечается, что в поселении не были выполнены меры по предупреждению лесных пожаров, не организована очистка территорий от сухой травы, порубочных остатков и мусора, не произведены работы по отделению лесов противопожарной минерализированной полосой.