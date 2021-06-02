В московской квартире Геннадия Гудкова нашли 50 патронов от пистолета Макарова

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Полицейские нашли 50 патронов от пистолета Макарова при обыске переделанной в офис квартиры, принадлежащей Геннадию Гудкову. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"1 июня по адресу: Б. Грузинская, д. 39, кв. 133, при обыске в переделанной под офис квартире найдено 50 патронов для ПМ. Квартира принадлежит Геннадию Гудкову, но он сдает ее другому лицу", - рассказал собеседник агентства. Также при обыске найдено разрешение на имя Геннадия Гудкова на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова. Полиция по этому факту начала доследственную проверку, добавил источник.

Дело Гудкова-младшего

1 июня у сына Геннадия Гудкова, политика Дмитрия Гудкова, тоже прошли обыски. Он был задержан по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, в рамках которого следственные мероприятия были проведены и у его тети Ирины Ермиловой. Уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ) было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 годах ООО "Сектор-2А", который возглавляла Ермилова.

Обыски также проводились у руководителя штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Обоих допросили в полиции в качестве свидетелей.

Как сообщал ранее источник в правоохранительных органах, мера пресечения Дмитрию Гудкову и его тете Ирине Ермиловой может быть избрана в среду. Гудкову может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.