Дело о превышении полномочий возбудили в Оренбурге после реставрации спуска к реке Урал

ОРЕНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при реставрации объекта культурного наследия - "Спуск к реке Урал" - на набережной в Оренбурге. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Проверкой установлено, что работы по сохранению объекта проводились на основании незаконно выданного инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области разрешения и в отсутствие рабочей проектной документации, а также сведений о лице, на которого возложен обязательный технический надзор за их качеством. <...> Следственным отделом по Южному административному округу СУ СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий при реставрации объекта культурного наследия", - сказано в распространенном сообщении.

По данным прокуратуры, реставрация проведена с грубым нарушением требований закона. Из-за допущенных при проведении работ дефектов и отступлении от оригинальных размеров конструкций спуск находится в небезопасном для эксплуатации состоянии, уточнили в ведомстве.

"По оценкам специалистов, ориентировочная стоимость работ по устранению указанных дефектов составит около 5 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Оренбурга установила контроль за ходом расследования уголовного дела, а также внесла главе областного центра представление. Прокурор указал на бездействие органа местного самоуправления, не обеспечившего контроль за качеством выполнения реставрационных работ. "Прокурор области, в свою очередь, направил представление в адрес губернатора, где подверг критике действия и решения, осуществлявшиеся при реставрации объекта культурного наследия, и потребовал принять меры к устранению выявленных нарушений закона. Вопрос устранения недостатков остается на контроле надзорного ведомства", - добавил в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следственного управления СК РФ по Оренбургской области, реставрация спуска проводилась в период с 20 августа 2019 года по 31 августа 2020 года. Разрешение на выполнение работ по сохранности объекта выдавалось ООО "Скиб".