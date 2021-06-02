Директора сочинского санатория арестовали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи арестовал генерального директора санатория "Знание" Дмитрия Богданова на 1 месяц и 28 суток, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда в среду.

"Центральный районный суд арестовал по ходатайству следователя, 31 мая было постановление, на 1 месяц и 28 суток. Преступление - ч. 2 ст. 201 УК РФ", - сказала собеседник агентства.

В пресс-службе УВД города Сочи ТАСС подтвердили, что в отношении Богданова возбуждено уголовное дело, но в интересах следствия подробности не разглашаются.