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Пассажиры самолета "Белавиа", вынужденно севшего в Краснодаре, вылетели в Минск

На борту находится 180 пассажиров

КРАСНОДАР, 2 июня. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании "Белавиа", совершившего вынужденную посадку в Краснодаре, вылетели в Минск резервным бортом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Ранее в среду самолет "Белавиа", выполнявший рейс из Египта в Белоруссию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем в топливной системе.

"По вывозному рейсу "Белавиа": вылетел рейс BRU8284 Краснодар - Минск в 10:23", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейс совершается на самолете Boeing-738, этим рейсом улетело 180 пассажиров.

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