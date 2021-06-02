Суд объявил в розыск напавшего на геев на Курском вокзале в Москве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы объявил в розыск Антона Бережного, напавшего на Курском вокзале с ножом на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, один из которых скончался. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки подсудимого в судебное заседание. Постановлением суда Бережной объявлен в розыск. Следующее судебное заседание состоится 9 июня в 09:30", - сказала представитель суда.

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор присяжных Бережному. В настоящее время дело слушается повторно в Басманном суде Москвы. Мера пресечения ему не избиралась. Как стало известно, 1 июня Бережной не явился в судебное заседание после перерыва.

В ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Бережной совершил нападение с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова. Едалов погиб от ножевого ранения, Ефимов получил легкое ранение. Бережного обвинили в убийстве и побоях, в суде он признал свое участие в происшествии, но сообщил, что не планировал убийство. Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Тем же приговором Бережной был признан виновным в побоях, приговорен к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы и освобожден в зале суда.