Самарца приговорили к 10 годам лишения свободы за преступления экстремистского характера

САМАРА, 2 июня. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Самарской области к 10 годам лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет за публичные призывы к экстремизму в интернете, к терроризму, а также подготовку к участию в деятельности экстремистской организации, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

"Он признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет"), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), ч. 4 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимый Мухаммад Азимов увлекся идеологией ислама и решил уехать в Сирию, где планировал участвовать в деятельности структурного подразделения международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Азимов не смог довести свой замысел, так как был задержан на территории Самарской области.

Помимо этого, с 2016 по 2018 год мужчина неоднократно размещал на своей странице в интернете аудиозаписи, которые, по заключениям экспертов, содержат призыв к экстремистской и террористической деятельности.