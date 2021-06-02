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В СК заявили, что Пивоваров планировал скрываться от следствия в Грузии

Экс-главу "Открытой России" ранее задержали по подозрению в осуществлении деятельности нежелательной организации

КРАСНОДАР, 2 июня. /ТАСС/. Бывший директор признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, задержанный по подозрению в осуществлении деятельности нежелательной организации, пытался вылететь на территорию Польши, а затем скрываться от органов предварительного следствия в Грузии, заявил следователь по уголовному делу в ходе заседания суда в Краснодаре по выбору Пивоварову меры пресечения.

"[Установлено, что он] приобрел авиабилет на рейс с целью вылета на территорию Польши, в последующем планировал скрыться на территории Грузии, где у него открыт расчетный счет в банке", - заявил следователь.

Пивоваров был задержан в понедельник в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом из Санкт-Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.

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