СК проверяет видео блогера Литвина с мужчиной, примотанным скотчем к вертолету

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. После публикации на YouTube видео блогера Михаила Литвина, где вертолет поднимает в воздух примотанного к нему скотчем мужчину, началась проверка СК. Об этом ТАСС информировала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Участники видеоблога Литвина получают такие задания на "аукционе" и за деньги их выполняют. По информации следствия, блогер с 15 по 20 мая обратился к индивидуальному предпринимателю, имеющего вертолет Robinsson 44 и договорился о полете. После этого, сообщила Марковская, на поле в районе Верхнее Мячково пилот разрешил примотать мужчину скотчем к нижней фюзеляжа вертолета. После этого вертолет взлетел, что подвергло опасности жизнь и здоровье героя сюжета. Теперь вертолет изъят, а пилот отстранен от полетов.

Литвин входит в десятку наиболее просматриваемых блогеров в стране по версии YouTube в 2020 году. На него подписано порядка 7 млн человек.