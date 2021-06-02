В Забайкалье задержали воспитателя центра помощи детям по делу об истязании малолетних

ЧИТА, 2 июня. /ТАСС/. Следователи в Забайкалье в среду задержали воспитателя Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Женщину подозревают в истязании троих малолетних воспитанников центра, сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"По данным следствия, 48-летняя подозреваемая, являясь воспитателем детского учреждения, с января по май 2021 года систематически причиняла боль и нравственные страдания трем несовершеннолетним воспитанникам учреждения. В уголовном деле имеются данные, что педагог систематически избивала двух мальчиков 10 и девяти лет, а также восьмилетнюю девочку, воспитанников центра", - сказал Марков.

Как уточнили в ведомстве, женщина била детей рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их. Дело возбуждено по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание трех несовершеннолетних").