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Пермскую учительницу, на которую с ножом напал ученик, выписали из больницы

Ее лечение заняло 12 дней

ПЕРМЬ, 2 июня. /ТАСС/. Учителя лицея № 1 в городе Березники Пермского края, на которую напал ученик с ножом, выписали из Пермской краевой клинической больницы. Об этом в среду сообщается на сайте регионального правительства.

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"Лечение пациентки заняло 12 дней. Операцию в Перми провели 21 мая лучшие хирурги краевой клинической больницы, и уже через три дня, 24 мая, педагога перевели из реанимации в общую палату. В последние девять дней она проходила курс восстановления. Домой в Березники учитель вернется в сопровождении сына", - говорится в сообщении.

Педагог попала в больницу 21 мая после того, как на нее в учебное время напал один из учеников. С ранением шеи она была госпитализирована в краевую больницу имени Вагнера в Березниках, где была прооперирована в первый раз, затем была транспортирована в пермскую краевую больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ, суд отправил нападавшего под стражу.

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