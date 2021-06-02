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ДТП с участием Михаила Ефремова

В ОНК не подтвердили перевод Ефремова под домашний арест

Невозможно быть переведенным из колонии под домашний арест, могут лишь перевести из колонии в СИЗО, пояснил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Информация о прибытии осужденного актера Михаила Ефремова в Москву и переведении его под домашний арест не соответствует действительности, сообщил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

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"Абсолютно фейковая информация о переводе Ефремова из колонии была подхвачена рядом блогеров и СМИ. Между тем невозможно быть переведенным из колонии под домашний арест. Могут лишь перевести из колонии в СИЗО, если, например, человек стал свидетелем по другому делу. Сведения о переводе Ефремова под домашний арест, которые распространили журналисты, не были этими журналистами должным образом проверены", - сказал Мельников.

Ранее ряд СМИ писал, что Ефремова этапировали в столицу и поместили под домашний арест.

22 октября 2020 года апелляционным определением Мосгорсуда приговор Ефремову по делу о ДТП, в котором погиб человек, был изменен, наказание в виде лишения свободы смягчено с 8 лет до 7,5 года колонии общего режима. В остальной части приговор Пресненского суда был оставлен без изменения. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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