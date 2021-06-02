Двум россиянам предъявили обвинения за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение двум жителям регионов в публикации на сайте "Бессмертного полка" фото нацистов. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В рамках проводимых расследований жителю Оренбургской области Андрею Акимову и жителю Томской области Сергею Сахарову предъявлены обвинения в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ)", - сообщила Петренко.

По данным следствия, не позднее 28 апреля Акимов при помощи приложения "Бессмертный полк онлайн" в соцсети "ВКонтакте" оформил заявку на демонстрацию фотоизображения лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера в ходе акции. Сергей Сахаров не позднее 2 мая оформил заявку на демонстрацию в ходе указанной акции фотоизображения другого нацистского лидера НСДАП - Йозефа Геббельса.

Высказать свое отношение к предъявленному обвинению Акимов на данном этапе отказался, в свою очередь Сахаров частично признал вину в содеянном. "Вместе с тем в ходе допросов в качестве обвиняемых Акимов и Сахаров полностью подтвердили факт размещения сведений о нацистских преступниках для демонстрации в одном строю с ветеранами, воевавшими с фашистской Германией", - отметила Петренко.