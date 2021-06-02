Защита Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание в Минске

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Защита задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание, сообщил в среду адвокат Александр Филанович.

"Сегодня следственных действий по Софии нет. Адвокаты продолжают выяснять и устанавливать обстоятельства ее задержания. Для Софии подготовлен проект жалобы на задержание. Также адвокатами готовится обжалование избранной в отношении нее меры пресечения", - сказал он журналистам.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот Telegram-канал экстремистским.

На прошлой неделе Сапеге было продлено на два месяца содержание под стражей, она была помещена в СИЗО КГБ. Ранее суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил, что следствие в отношении Сапеги будет вестись на территории республики. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в опубликованном в воскресенье интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что президент Белоруссии может принять решение о помиловании Сапеги или о ее передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.