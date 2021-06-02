Суд арестовал бывшего директора "Открытой России" Пивоварова

КРАСНОДАР, 2 июня. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара в среду удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего директора признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд находит ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению. Избрать в отношении Пивоварова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2021 года", - заявил судья.

Следователь по уголовному делу в ходе заседания ходатайствовал об избрании в отношении Пивоварова меры пресечения в виде содержания под стражей на время предварительного следствия, мотивируя тем, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства в Краснодаре и источника дохода, данных о наличии у него заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, у следствия нет, есть подозрения, что он может попытаться скрыться от органов предварительного следствия. Пивоварову грозит до 6 лет лишения свободы по вменяемой ему статье. "Допрошенный в качестве подозреваемого вину в совершении преступления не признал", - заявил следователь.

Сторона защиты Пивоварова обжалует избранную меру пресечения, сообщил ТАСС его адвокат Александр Валявский. "Мы будем обжаловать меру пресечения, считаем ее необоснованной, считаю, что моего подзащитного преследуют по политическим мотивам", - сказал он.

Валявский ходатайствовал не избирать в отношении его доверителя никакую меру пресечения, либо избрать меру, не связанную с содержанием под стражей. Валявский заявил, что уголовное дело в отношении Пивоварова было возбуждено 29 мая 2021 года, постановление об объявлении его в федеральный розыск вынесено 31 мая 2021 года и Пивоваров якобы не знал ни о возбуждении дела, ни о том, что он находится в розыске. Также адвокат подозреваемого заявил, что у Пивоварова имеется место для проживания в Краснодаре для участия в следственных действий на случай избрания меры в виде домашнего ареста.

Сам Пивоваров заявил, что в Санкт-Петербурге он беспрепятственно прошел таможенный контроль перед вылетом и был задержан уже находясь в самолете. Он сообщил, что связывает уголовное преследование с его желанием участвовать в качестве кандидата в выборах депутатов Госдумы и с его политической деятельностью, а также не видит мотивов для осуществления его уголовного преследования.

Версия следствия

Пивоваров был задержан в понедельник в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом из Санкт-Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.