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Стрельба в США

CNN: шесть человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Огайо

Личность стрелявшего и обстоятельства произошедшего пока не установлены

ТАСС, 2 июня. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в ночь на среду на вечеринке в американском городе Спрингфилд (штат Огайо). Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, сотрудники местных правоохранительных органов отреагировали на соответствующий вызов около 02:00 ночи. По прибытии полицейские обнаружили несколько людей с огнестрельным ранениями, шесть человек были госпитализированы.

Личность стрелявшего и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

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