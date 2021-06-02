CNN: шесть человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Огайо

ТАСС, 2 июня. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в ночь на среду на вечеринке в американском городе Спрингфилд (штат Огайо). Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, сотрудники местных правоохранительных органов отреагировали на соответствующий вызов около 02:00 ночи. По прибытии полицейские обнаружили несколько людей с огнестрельным ранениями, шесть человек были госпитализированы.

Личность стрелявшего и обстоятельства произошедшего пока не установлены.