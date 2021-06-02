Обвиняемого в оскорблении президента Белоруссии приговорили к 3 годам ограничения свободы

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Белорусский суд назначил три года ограничения свободы признанному виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии. Об этом сообщила в среду служба информации прокуратуры Брестской области.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Жабинковского района постановил обвинительный приговор. Исходя из данных о личности обвиняемого, являющегося инвалидом III группы, суд на основании ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа", - отмечается в сообщении на сайте Генпрокуратуры республики.

Следствием установлено, что обвиняемый, осознавая публичный характер своего высказывания, 17 декабря 2020 года в Жабинке со своего мобильного телефона разместил в публичном доступе в одном из Telegram-каналов оскорбительное сообщение в отношении президента страны. "По правилам ч. 1 ст. 46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь мобильный телефон подвергнут специальной конфискации как средство совершения преступления", - проинформировали в прокуратуре.

Кроме того, суд Барановичского района признал местного жителя виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии, назначив ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. "Как установлено в суде, нетрезвый обвиняемый на автозаправочной станции в Барановичах сделал в книге замечаний и предложений АЗС запись с оскорблением в адрес главы государства", - отмечается в сообщении областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что оба приговора в законную силу пока не вступили, они могут быть обжалованы. В соответствии с белорусским законодательством осужденные будут отбывать наказание по месту жительства.