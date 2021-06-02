Адвокат россиянина Дудникова подал жалобу на его задержание в Белоруссии

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Адвокат задержанного в Белоруссии гражданина России Егора Дудникова Антон Гашинский подал в управление Следственного комитета (УСК) по Минску жалобу на задержание своего подзащитного. Об этом сообщил ТАСС в среду Гашинский.

"Жалоба направлена в УСК, откуда она передана на рассмотрение в суд Партизанского района Минска", - отметил представитель защиты. Гашинский подтвердил, что Дудников переведен из СИЗО Комитета госбезопасности в СИЗО Минска.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что диппредставительство получило разрешение Следственного комитета Белоруссии на консульский доступ к задержанному в Минске Дудникову и рассчитывает на встречу с ним в среду. Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщал, что россиянина обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Его адвокат пояснял, что уголовное дело возбудили из-за того, что он "озвучивал ролики для белорусской оппозиции".

Дудников задержан 5 мая в Минске. На его съемной квартире прошел обыск. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок", по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, немногочисленные локальные акции протеста время от времени происходят до сих пор.