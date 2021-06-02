Российский консул посетил в СИЗО в Минске гражданина РФ Дудникова

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Представитель российского посольства в Белоруссии посетил в СИЗО в Минске гражданина РФ Егора Дудникова, сообщил в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

"Консул посетил сегодня задержанного гражданина Российской Федерации Егора Дудникова. Гражданин России чувствует себя в целом нормально, в разговоре с представителем посольства особых жалоб на условия содержания не высказывал, - сказал дипломат. - Есть несколько просьб, которые, думаю, будут выполнены". Он отметил, что идет работа "по выяснению всех обстоятельств этого дела".

Адвокат Дудникова Антон Гашинский ранее в среду подал в управление Следственного комитета (УСК) по Минску жалобу на задержание подзащитного. До этого незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщал, что Дудникова обвиняет в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Его адвокат пояснил, что уголовное дело против Дудникова возбудили, так как он "озвучивал ролики для белорусской оппозиции".

Дудников задержан 5 мая в Минске. На его съемной квартире прошел обыск. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, немногочисленные локальные акции протеста время от времени происходят до сих пор.