Вопрос о мере пресечения Дмитрию Гудкову будет решаться 3 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московская полиция планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения оппозиционному политику Дмитрию Гудкову в четверг, 3 июня. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сегодня данный вопрос рассматриваться не будет. Следователь планирует обратиться в суд завтра. До суда он останется в изоляторе временного содержания, 48 часов с момента задержания Гудкова истекают вечером 3 июня", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обвинение Гудкову пока не предъявлено. Также в четверг будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения тете политика Ирине Ермиловой.

Адвокат Гудкова Александр Альдаев подтвердил журналистам, что Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения 3 июня. На данный момент неизвестно, какую именно меру запросит для Гудкова следствие. Защитник, посетивший Гудкова в ИВС, сообщил, что самочувствие у него нормальное.

Гудков и Ермилова подозреваются в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 годах ООО "Сектор-2А", который возглавляла Ермилова.

Ранее у Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Обыски также проводились у руководителя его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Обоих допросили в полиции как свидетелей. Гудкову может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.