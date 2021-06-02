В Москве полицейские задержали уклонявшегося от армии автоблогера Гошу Ерохина

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции за неправильную тонировку задержали в Москве автомобиль, где в качестве пассажира находился блогер Гоша Ерохин, который был передан в военкомат как уклонист. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В среду днем на Алтуфьевском шоссе был остановлен автомобиль за неправильную тонировку автомобиля, в котором в качестве пассажира находился блогер Гоша Ерохин. Полицейские выяснили, что молодой человек по базам проходит как уклонист от прохождения военной службы. Он был передан сотрудникам военкомата", - сказал собеседник агентства. По его словам, водитель, который находился за рулем автомобиля доставлен в отдел полиции, где на него будет составлен административный протокол за нарушение правил тонировки.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт остановки автомобиля за неправильную тонировку, не приводя подробностей.

Гоша Ерохин известен в интернете как автоблогер. На его страницу в Instagram подписано более 400 тыс. человек, в TikTok - более 700 тыс.